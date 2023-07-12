В Минусинске мужчину поймали на организации казино после приговора за создание еще одного казино

Фото: прокуратура Красноярского края

В Минусинске вынесли приговор местному жителю, который попался на организации казино. Нелегальным бизнесом он занялся не впервые – ранее минусинец уже получил срок за азартные игры. И если в первый раз суд ограничился условным сроком, на второй раз мужчину отправили в колонию.

Как рассказали в прокуратуре, минусинец один раз уже открывал казино, после чего был приговорен к условному сроку. Спустя год после приговора он взялся за старое: нашел сообщника, который стал администратором клуба, и арендовал помещение в центре города, куда принес компьютеры.

Несмотря на то, что в закрытый клуб пускали только проверенных гостей, спустя четыре месяца заведение прикрыли правоохранители. Организатора, с учетом непогашенной судимости, приговорили к 3 годам и 3 месяцам реального заключения. Его подельник-администратор на первый раз отделался условкой.