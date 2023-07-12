В Хакасии врача-эндоскописта подозревают в получении взятки Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Хакасии, Абакане, завели уголовное дело на врача-эндоскописта одного из медицинских учреждений. Его подозревают в коррупционном преступлении - по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег». Ведет расследование региональный следком, а в основу легли материалы, представленные сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Хакасия.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 29 мая этого года врач на своем рабочем месте получил от жителя Абакана 80 тысяч рублей. Взамен он должен был подписать фальшивое заключение о наличии у мужчины эндоскопического заболевания и иные медицинские документы.

Врач задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.