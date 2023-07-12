Житель Красноярска «нечаянно» выбросил с балкона собаку из-за испорченной обуви Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска выбросил с балкона собаку. Сейчас в этом акте бесчеловечной жестокости разбирается полиция. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, но уже сейчас можем предположить, что уголовной ответственности гражданину не избежать.

Как рассказали в пресс-службе полиции, заявление в дежурную часть поступило еще 5 июля. Очевидцы сообщили, что с балкона 5 этаж на улице Кочубея (Кировский район) мужчина выбросил собаку. Туда направился участковый. 44-летний гражданин пояснил свою версию: пришел домой с сожительницей, а тут питомец – порвал обои, исполнил обувь. Да еще укусил. Вот он и разозлился. Якобы хотел запереть собаку на балконе, но промахнулся и получилось, что выбросил. «Нечаянно» он!

Сожительница, она же хозяйка 5-месячного щенка дворянской породы, унесла его в ветеринарную клинику, но увы, спасти пострадавшее животное не удалось. Полиция запросит документы с заключением о характере причиненных травм.