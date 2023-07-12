В Красноярском крае выплату за двойняшек и тройняшек получили 113 семей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае выплату за двойняшек и тройняшек в первом полугодии получили 113 семей, сообщает министерство социальной политики региона. Их них только одна семья пополнилась сразу на три малыша.

Выплата, о которой идет речь, идет из краевого бюджета как одна из инициативных мер социальной поддержки населения. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от территории проживания. Например, в Красноярске это 82 725 рублей на каждого ребенка, а в Норильске, Дудинке и таймырских поселках – 114 542 рубля.

И.о. министра социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что с начала года общая сумма выплат за рождение двоен и троен составила более 19 миллионов рублей. И, кстати, ранее родители должны были в течение шести месяцев с момента появления малышей на свет собрать документы и обратиться с ними в соцзащиту. Но с 1 июля по инициативе врио губернатора Михаила Котюкова этого делать не нужно – выплата назначается на основе данных, поступающих в Единую государственную информационную систему социального обеспечения.