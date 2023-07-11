Фото: администрация города Красноярска

Из Ленинского района Красноярска вывезли более 8 тысяч кубометров мусора. Об этом пишет администрация города.

В краевой столице идет ликвидация несанкционированных свалок. Только на улице Рейдовая специалисты убрали 6,5 тысяч мусора. Отмечается, что с некоторых адресов вывозить отходы приходится неоднократно. Печальным примером стала улица Ширинская.

‎– Аналогичная ситуация складывается со свалками на улицах Глинки и Айвазовского – на только что убранной территории мусор появляется снова. К сожалению, только регулярной уборкой проблему не решить. Необходимо участие жителей, которые будут беречь чистоту сами и пресекать попытки других выбросить мусор в неположенном месте, ‎– отмечает Дмитрий Гурьев, руководитель администрации района.

В мэрии напомнили, что за организацию несанкционированной свалки предусмотрено административное наказание.