Скриншот: видео МВД Красноярского края

Канские полицейские задержали курьера мошенников, который помог обмануть двух женщин 86 и 95 лет почти на миллион рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Объявление о курьерской работе 23-летний житель поселка Абан увидел в «Телеграме». Он прошел верификацию на соответствие требованиям, а уже на следующий день получил первое задание от нанимателей. Мужчина приехал в Канск на адреса обманутых жертв и забрал у них деньги. Пожилые женщины думали, что они помогают детям, которые попали в ДТП. 500 тысяч и 400 тысяч рублей были переведены на счета злоумышленников. Курьер оставил себе 5% от украденных денег.

Полицейскими заведено два уголовных дела по статье «Мошенничество». Сейчас мужчина заключен под стражу.