В зоне спецоперации погиб мобилизованный житель Минусинска

Фото: администрация города Минусинска

В зоне спецоперации погиб мобилизованный житель Красноярского края. Об этом сообщает администрация города Минусинска.

27-летнего Евгения Мараева мобилизовали в сентябре 2022 года. Он служил в парашютно-десантном батальоне наводчиком. Погиб боец в июне 2023 года. Минусинец награжден орденом Мужества посмертно.

Евгений Мараев родился в Абакане, окончил 9 классов, а после этого отучился на машиниста-тракториста в минусинском профучилище №61. В мае 2014 года был призван в армию.

Прощание пройдет сегодня, 11 июля, с 11:00 до 12:00 в доме культуры села Городок Минусинского района (улица Заводская, 5). Евгения похоронят на Аллее Славы в Минусинске.