В Красноярске установили еще одну автобусную остановку с Wi-fi и розетками

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске установили еще одну современную автобусную остановку. Она появилась на проспекте Свободном, на остановке «Космос». Красноярцы, ждущие автобус, могут воспользоваться розетками для зарядки гаджетов, электронным табло и вай-фаем.

– Для ожидающих автобус есть бесплатный wi-fi, кнопка вызова экстренных служб, электронное табло с графиком движения общественного транспорта и розетки для подзарядки телефонов. Также на остановке установлена камера видеонаблюдения, – сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что это уже десятая такая остановка в городе. Ранее хай-тек павильоны появились в районе ГорДК, улиц Перенсона и Матросова, в мкрн Солнечный и других точках.