Жители Красноярского края массово жалуются на «Почту России»

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Жители Красноярского края начали массово жаловаться на медленную работу «Почты России» и закрытие почтовых отделений. Это было озвучено на встрече комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Заксобрания. По словам депутатов, сейчас все острее встает вопрос нехватки почтальонов и отделений.

Сейчас в Красноярском крае 140 отделений почты считаются «временно закрытыми». Также пришлось сократить штат сотрудников – по словам главы управления федеральной почтовой связи Красноярского края Юрия Кочнева, из-за убытков, которые почта понесла в прошлом году, после сокращения международных отправлений и писем по России.

Одним из озвученных предложений по поддержке «Почты России» стало выделение ее услуг в отдельный вид государственных обязательств. Дело в том, что некоторое время назад организация была переформирована в АО, а значит, лишилась господдержки и оказалась вынуждена зарабатывать своими силами. В итоге за 2022 год убытки «Почты России» в крае составили 250 миллионов рублей.

– Почта выполняет на селе не только функцию оказания услуг, но и социальную роль. Поэтому вопрос о трансформации встал в полный рост. Мы готовим обращение в федеральный центр, в Минцифры, планируем отправить его в ближайшее время, – заявил исполняющий обязанности министра цифрового развития края Николай Распопин.