Красноярских школьников собираются кормить мордовские поставщики Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярских школьников собираются кормить предприниматели из столицы Мордовии – города Саранска. Компания, которая заявилась на районных конкурсах по выбору подрядчика на оказание услуг по организации школьного питания, вполне может их выиграть. Однако местные предприниматели из числа участников аукциона усмотрели в присутствии соперника нечестную игру, сообщает «Проспект Мира».

По условиям между участником госзакупки и заказчиком не должно быть никаких близких родственных связей. Однако заместитель МАУ «Дирекция по организации школьного питания» (заказчик) Елена Михальская может быть родной сестрой руководителя местного филиала «Межрегиональной кейтеринговой компании» (той самой, из Саранска) Татьяны Богомоловой. Такое обстоятельство должно стать основанием для того, чтобы указанную компанию не допускать до торгов. К тому же местные участники торгов настаивают, что условия тендера были прописаны именно под эту компанию.

Заявление на возможное коррупционное нарушение направлено в краевую полицию, прокуратуру, антимонопольную службу, врио губернатора края и депутатам Госдумы.

Добавим, что цена вопроса может составить более миллиарда рублей (предстоящие расходы на питание во всех школах города), пишет интернет-издание.