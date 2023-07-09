8 июля пара из Красноярска поженилась прямо на набережной города. Фотографиями поделилась администрация города.

Регистрация брака прошла на левобережной набережной за сквером «Энтузиастов». Сергей и Виктория обменялись кольцами в День семьи, любви и верности, а свидетелями трогательного события стали не только их близкие, но и жители города, которые просто пришли погулять на «ЯРких Берегах».

Отмечается, что выездная регистрация прошла в рамках большого праздника семейного творчества «Ближе» от Центра культурных инициатив.