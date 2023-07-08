В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом из Красноярска погибли 2 человека

Фото: МВД по Иркутской области

В ночь на 8 июля в районе поселка Замзор Нижнеудинского района произошло смертельное ДТП с участием иномарки и рейсового автобуса «Красноярск-Братск». Об этом сообщает МВД по Иркутской области.

На трассе столкнулись кроссовер «Nissan Pathfinger» и рейсовый автобус, который двигался из Красноярска в Братск. В аварии погибли 24-летний водитель иномарки и 14-летняя пассажирка. Еще три человека, которые находились в машине, получили травмы. В автобусе находились 47 пассажиров и три водителя, один из который госпитализирован.

На месте работают полицейские. Обстоятельства выясняются.