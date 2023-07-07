В Ачинске силовики ищут мужчину, изнасиловавшего горожанку на кладбище

Фото: МВД

В Ачинске силовики разыскивают мужчину, изнасиловавшего горожанку на местном кладбище. Как сообщают в СК, они встретились на погосте случайно – девушка пришла навестить могилу погибшего друга. Все произошло 22 июня около 16 часов. Заведено уголовное дело.

После случившегося, горожанка находилась на одной из обочин возле кладбища. Там её напуганную и раздавленную нашел проезжавший мимо водитель. Он уговорил ачинку обратиться в полицию и довез её до ближайшего отделения.

Там приняли заявление и, как рассказывают в МВД, составили фоторобот. Его передали всем наружным нарядам.

Сейчас силовики разыскивают обоих мужчин. Одного, чтобы выяснить причастен ли он к преступлению, второго – для помощи следствию.

Публикуем приметы предполагаемого насильника:

На вид 25 лет, европейский тип лица, рост 165-170см., среднего телосложения. Волосы светлые, глаза голубые. Был одет: куртка белого цвета, брюки черного цвета.