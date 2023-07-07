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НовостиПроисшествия7 июля 2023 5:00

На севере Красноярского края подтопило теплоход, стоявший на зимнем отстое в порту Диксон

Его вывели из эксплуатации незадолго до ЧП
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: тг-канал прокуратуры

Фото: тг-канал прокуратуры

На Севере Красноярского края в морском порту Диксон подтопило теплоход, стоявший в зимнем отстое в порту Диксон. Как сообщили в транспортной прокуратуре, судно «Беломорский-20» вывели из эксплуатации незадолго до ЧП.

Владельцем теплохода принял меры к откачке воды, размещено боновое ограждение по периметру судна для предотвращения разлива нефтепродуктов.

В это время транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения судовладельцем законодательства о безопасности судоходства.