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В Красноярске врачи из больницы на Кутузова спасли пациентку с редкой патологией матки. Как сообщили в минздраве края, женщина поступила с острыми болями в животе. Ей экстренно провели обследование – узи показало поражение органа, а анализы показали, что все в норме.

«Учитывая данные ультразвукового исследования, объективного осмотра, лабораторных показателей, а также наличие послеоперационного рубца от перенесенного кесарево сечения, пациентке выставлен диагноз: экстрагенитальный эндометриоз с локализацией в передней брюшной стенке», - рассказали в министерстве здравоохранения.

Такой редкий диагноз выявляется всего в 8-10 процентов случаев. Обнаружить его довольно сложно. Женщину пришлось оперировать.

«В период наибольшей болезненности образования в брюшной стенке под общим наркозом совместно с хирургом проведена операция: нижнесрединная лапаротомия. Плотное образование брюшной стенки размером 6 × 4 × 4 см. распространялось от пупка вверх по прямой мышце живота в области послеоперационного рубца, оставшегося после кесарево сечения. В ходе операции образование иссечено и направлено на срочное гистологическое исследование, по результатам которого диагноз эндометриоз подтверждён», - пояснили медики.

После операции образовался дефект прямой мышцы живота. Пришлось делать пластику.

Восстановление прошло успешно, пациентку выписали на 8-е сутки.