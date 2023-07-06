В Емельяновском районе закончили ремонт на двух дорогах

Фото: КРУДОР

6 июля в Емельяновском районе Красноярского края закончили ремонт на двух дорогах. Об этом сообщает КРУДОР.

Работы завершили на двух участках дорог Частоостровское – Барабаново и Красноярск – Енисейск. Ремонт прошел в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а его общая стоимость составила около 100 миллионов рублей. Часть денег выделили из краевого бюджета.

На приемку пригласили представителей общественного контроля. Замечаний у них не оказалось.

– Ремонт автодороги Частоостровское – Барабаново стартовал 15 мая. За время работ на участке протяженностью 6 км между селом Частоостровское и деревней Куваршино подрядчик выполнил ремонт земельного полотна скальным грунтом на отдельных пучинистых местах, восстановил переходное покрытие. Кроме того, были выполнены расчистка полосы отвода от кустарника, восстановление продольного водоотвода, ремонт водопропускных труб и обустройство дороги дорожно-знаковой информацией, – говорит Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Отмечается, что в 2023 году ремонт по нацпроекту запланирован на 62 объектах дорожной сети.