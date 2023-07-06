В Красноярске двух директоров санаториев будут судить за взятки экс-главе Отделения Фонда соцстраха

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанут два директора фирм-санаториев за взятки бывшему руководителю Отделения Фонда социального страхования. Об этом сообщают в СК и прокуратуре края.

Так, директор санатория «Родник» с конца 2020 года попросил экс-руководителя фонда «помочь с контрактами». Тот отказывать не стал и посодействовал в заключении 11 договоров. За это директор «Родника» заплатил 200 тысяч рублей.

Руководитель санатория «Бальзам» проблем с контрактами не испытывал, но любил, когда дела решаются быстро. Поэтому за более быстрое рассмотрение документов об исполнении 4-х контрактов и их оплату он передал 308 тысяч рублей. Их изобличил сам бывший руководитель фонда.

Сейчас на квартиру, земельные участки, автомобили, автоприцепы взяткодателей на 17 миллионов рублей наложен арест. Их дела рассмотрит Кировский райсуд Красноярска.