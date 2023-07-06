Красноярский край оказался лидером по абортам

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Красноярский край вошел в число лидеров по числу сделанных абортов. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Так, в список регионов страны, где чаще всего делают аборты, вошли Красноярский край, Иркутская, Свердловская, Сахалинская, Псковская области, а также Республика Саха (Якутия). Показатель рассчитывался на тысячу женщин фертильного возраста.

По словам Голиковой, лишь каждая четвертая женщина сохраняет ребенка в этом списке регионов. Каждый год в целом в России совершают около 500 тысяч абортов.