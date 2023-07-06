В Саяногорске машина на большой скорости врезалась в отбойники и приземлилась на крышу магазина

Скриншот: видео тг-канала «Саяногорск Главный»

В Хакасии машина на большой скорости врезалась в отбойники и приземлилась на крышу магазина. Об этом сообщает «Саяногорск Главный» в социальных сетях.

Все произошло ночью в Саяногорске, поселок Геологов. Видео аварии появилось в местном дорожном канале.

Днем машину пришлось доставать с помощью крана.

– Я все видел, но чтобы машина... на крыше «Первомайского» лежала... такого я еще не видел, – комментирует ситуацию местный житель.

Судя по всему, автомобиль успел пролететь несколько крыш.