В Красноярском крае экс-глава района пыталась спрятать от приставов свой автомобиль

Фото: прокуратура Красноярского края

В Каратузском районе развернулась драма вокруг автомобиля местного председателя районного совета депутатов. Женщина пыталась скрыть авто от судебных приставов, которые намеревались арестовать его и продать в счет погашения ее долга. Владелица же безуспешно пыталась «подарить» машину невестке.

История началась еще в далеком 2014 году, когда женщина занимала должность главы администрации Каратузского района. Под ее руководством муниципалитет купил детям-сиротам жилье на 9 миллионов рублей, однако оно оказалось непригодным для проживания. Преследовать по закону чиновницу за давностью лет никто не стал, однако ее обязали возместить ущерб из своего кармана.

В числе прочего был наложен судебный арест на автомобиль экс-чиновницы. Женщина поначалу штурмовала суды, пытаясь отменить это решение, а потом заявила, что якобы «подарила» авто невестке еще до вынесения судебного решения.

– Прокурору такая сделка показалась сомнительной: пока шли судебные тяжбы о договоре дарения никто из заинтересованных сторон не упоминал. Более того, с иском об освобождении авто из-под ареста обратилась его новая владелица, – рассказали в прокуратуре.

В итоге ведомство также подало иск, и суд встал на сторону прокуратуры. Договор дарения признали недействительным, а автомобиль сейчас находится в розыске. Относится ли он к категории премиальных иномарок, в ведомстве не уточнили.