В Красноярске на Бугаче построят детский сад за 325,4 миллионов рублей

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске определили подрядчика для строительства детсада на Бугаче. Об этом сообщает мэрия.

Договор на сумму 325,4 миллиона рублей заключен с ООО «СтройКрасСтандарт». К сентябрю 2024 года компания должна построить детсад на 300 мест. Учреждение будет рассчитано на 12 групп: четыре для малышей 1,5-3 лет, восемь – для детей 3-7 лет. В садике предусмотрена вся необходимая инфраструктура: от музыкального и спортивных залов до технических помещений.

Возводить детсад будут за бюджетные деньги рядом с самой большой школой за Уралом. В мэрии сообщают, что в будущем рядом с учреждениями может появиться центр дополнительного образования.