Экс-министра транспорта Красноярского края до сентября отправили под домашний арест

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Бывший министр транспорта Красноярского края Константин Димитров останется под домашним арестом до 19 сентября. При этом уголовное дело в отношении экс-чиновника начнут рассматривать уже 17 июля в Центральном районном суде. Напомним, Димитрова обвиняют в превышении должностных полномочий – он является одним из фигурантов громкого дела о хищениях на проекте красноярского метро.

По версии следствия, министерство транспорта по распоряжению Димитрова приняло работы у «ТИСИЗ» Олега Митволя, несмотря на то, что компания не выполнила часть изысканий и скопировала свои результаты со старого проекта красноярской подземки. Сам министр утверждал, что сделал это по указанию «вышестоящего лица».

Экс-министр полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Помимо него и Митволя, фигурантами в деле проходят экс-премьер-министр края Юрий Лапшин (предположительно он и был «вышестоящим лицом»), а также глава краевого транспортного управления Константин Мандров.