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НовостиОбщество4 июля 2023 9:15

В Дудинке мужчина с открытой формой туберкулеза сбежал из диспансера

Он заперся у себя в квартире и никого не пускал
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Дудинке мужчина с открытой формой туберкулеза сбежал из диспансера. Об этом пишут Gornovosti.

Сбежавший пациент представлял опасность для окружающих людей, поэтому руководство больницы обратилось в суд, чтобы заставить его отправиться на лечение. Отмечается, что 31-летний мужчина заперся у себя в квартире и никого не пускал.

К нему домой направили судебных приставов и медработников. Люди в форме напугали мужчину, и он открыл дверь. Житель северного города решил отправиться в больницу только после того, как ему рассказали о страшных последствиях отказа от лечения.

Сейчас он снова находится в противотуберкулезном диспансере.