Скриншот: видео МВД Красноярского края

4 июля жителя Красноярска поймали с большой партией наркотиков. Об этом сообщает региональное МВД.

Полицейские задержали 27-летнего мужчину в Ленинском районе города, когда тот оставлял «закладку». Выяснилось, что злоумышленник организовал небольшой магазин по продаже наркотиков опиумного происхождения. Он выполнял роль оператора и закладчика.

Запрещенные вещества мужчина привез на поезде. В ходе личного досмотра у него было изъято 17 свертков с наркотиками, а дома было найдено еще 68 небольших пакетиков. Чуть позже было установлено, что это метадон. Его общая масса составила около 200 грамм.

В отношении жителя краевой столицы заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он заключен под стражу.