В ДТП с двумя легковушками в Туве пострадали шесть человек

Фото: прокуратура Тувы

В Туве две легковые машины столкнулись на одной из улиц села Каа-Хем. Столкновение, судя по всему, произошло на большой скорости: машины разбросало по улице и сильно покорежило. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе три малолетних ребенка.

Двое раненых взрослых были госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Дети получили различные травмы, но, к счастью, не опасные для здоровья.

Сейчас на месте работает полиция, для выяснения обстоятельств аварии в поселок выехала Кызылский межрайонный прокурор Наталья Грек. Был ли кто-то из водителей пьян пока выясняется.