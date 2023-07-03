В Красноярске потерялась двухлетняя девочка на самокате

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске обнаружили ребенка – маленькую девочку, на вид около двух лет. Она в одиночестве каталась на самокате по улице Тельмана – ни родителей, ни других взрослых поблизости замечено не было. Сама она в силу возраста мало что может о себе рассказать и не знает, где живет.

Ребенка заметили и забрали полицейские, проезжавшие мимо, сейчас она находится в отделе. Сотрудники полиции и волонтеры ищут родителей девочки. Знающих контакты ее родных просят звонить по телефону +7950-996-60-66.

Обновлено: оперативно отыскать родителей девочки полицейским так и не удалось. Ее решили временно поместить в дом ребенка. Полиция просит располагающих информацией о близких девочки звонить по номеру отдела полиции №5 - 224-25-07.