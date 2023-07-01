Лось влетел в машину на ночной трассе под Ачинском

Фото: "112 Красноярск"

Под Ачинском минувшей ночью устроил ДТП лось. Животное внезапно выскочило перед авто на дорогу, а женщина за рулем не успела затормозить. Итог – мертвое животное, разбитый автомобиль и серьезные травмы у автовладелицы, которую увезли в больницу.

К счастью, женщина находилась в авто одна. Сила удара была такой, что иномарку покорежило и она вылетела в кювет.

Сейчас полиция проводит проверку происшествия. Очевидно, что аварию спровоцировал лось, но женщина тоже могла нарушить правила – например, превысить скорость, из-за чего могла не успеть отреагировать на внезапное препятствие.