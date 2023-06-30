Авиабилеты из Красноярска подорожали в два раза

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Стоимость авиабилетов из Красноярска в другие города России стала дороже в сравнении с прошлым годом. По данным авторов телеграм-канала KJA, ряд цен вырос в два, в два с половиной раза, а в некоторых случаях и в пять раз.

Аналитики выяснили, что если в прошлом году в Москву из Красноярска можно было улететь за 1999 рублей, то в этом году билет обойдется минимум в 5099 рублей. Выросла и стоимость субсидированных направлений, например, в Абакан – вместо 1000 рублей теперь придется выложить не менее 5000 рублей.

Подорожали билеты и на курортных направлениях: в Сочи, например, придется улететь уже за 28 тысяч рублей вместо 21 тысячи. Авторы KJA подчеркивают, что с февраля не было ни одной «звенящей распродажи» – последний раз такая акция была от «Победы», с билетами по 100 рублей.