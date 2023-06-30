В Хакасии заведено уголовное дело из-за массового отравления водой

30 июня в Хакасии возбудили уголовное дело из-за массового отравления водой. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре.

В мае 2023 года после ремонта системы централизованного водопровода в одном из районов Черногорска была запущена система водоснабжения. Все бы хорошо, но специалисты нарушили санитарные правила. В частности, никто не проверил качество питьевой воды. Взятые пробы подтвердили нарушение.

В период с 22 по 31 мая за медицинской помощью обратились более 40 человек. У них были признаки острой кишечной инфекции.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ. Расследование контролирует прокуратура Хакасии.