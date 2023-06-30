Фото: МВД по Красноярскому краю

Житель Красноярского края незаконно вырубил лес на 90 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное МВД.

Мужчина 1980 года рождения действовал на территории Абанского лесничества. Полицейскими установлено, что с апреля 2019 года по ноябрь 2021 преступник за скромное денежное вознаграждение договаривался с местными жителями о передаче ему прав на заготовку древесины, предназначенной для нужд населения. После получения согласия он нанимал рабочих, которые успели спилить более 11 тысяч кубометров елей, лиственниц, пихт, сосен и берез. Эти деревья злоумышленник продавал по рыночной цене.

Сейчас расследование уголовного дела по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» завершено. На технику мужчины был наложен арест.