Красноярка отсудила у магазина почти 9 тысяч рублей за купленные два года назад колготки

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Красноярка отсудила у магазина почти 9 тысяч рублей за нестандартные колготки, купленные в 2023 году. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

В 2021 году женщина за 159 рублей купила колготки, у которых длина штанин различалась на 10 сантиметров. Она хотела вернуть товар, но ей отказали.

Женщина же решила пойти в суд, но обратилась в него она лишь спустя два года. Впрочем, это не помешало ей выиграть дело. В ее пользу взыскали стоимость колготок, неустойку и моральный ущерб. В общей сложности вышло 8 874 рубля, что превышает стоимость товара в 55 раз!

Кроме того, магазин был оштрафован на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки на этих же колготках.