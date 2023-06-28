Фото: МЧС по краю

В Красноярском крае официально работают 10 пляжей. Об этом сообщает в МЧС по региону.

В столице региона безопасно отдыхать можно только на острове Татышев. Однако если выехать чуть дальше за пределы города, то на озере Семирадское в Емельяновском районе найдется еще один пляж.

Остальные официальные пляжи на территории края:

- Шарыповский район: озеро Большое в районе села Парная и в районе д. Сартачуль, озеро Линево;

- Зеленогорск: озеро Лебединое;

- Минусинский район: озеро Вьюшково (2 пляжа), озеро Кутужеково и Минусинское водохранилище.

В МЧС снова озвучили трагическую статистику этого лета. С начала сезона на водоемах края уже погибли 22 человека, из них 7 детей. Вне официальных пляжей купаться крайне опасно, так как на дне рек и озер могут быть арматуры, стекло, мусор и другие опасные предметы.