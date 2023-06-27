Житель Кызыла ударил ножницами в шею случайного прохожего

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В Кызыле 35-летний мужчина ударил ножницами в шею случайного прохожего. Разборка в духе «Ночного дозора» произошла случайно: у нападавшего не было никаких причин, свою жертву он не знал, и самого нападения не планировал. Просто в этот момент мужчина был сильно пьян.

Об истории стало известно из релиза Кызыльского горсуда: нападавшему назначили 2,5 года принудительных работ, из чего можно заключить, что получивший удар ножницами прохожий остался жив.

В суде подчеркнули, что свой поступок тувинец совершил «умышленно из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок». Другие обстоятельства случившегося не уточняются.