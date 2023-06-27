Фото: администрация Красноярска

27 июня в Красноярске начался ремонт улицы Седова. Об этом сообщает сайт администрации города.

На Седова идет комплексный ремонт участка от дома № 1 и до здания № 80. Общая протяженность работ – 1,1 километр. Ремонтировать будут не только проезжую часть, но и тротуары. Большая часть улицы – это частный сектор, который соседствует с многоэтажками и школой №3. Отмечается, что дорога здесь была в «‎очень плохом состоянии».

Все работы должны выполнить до середины сентября.

Отмечается, что ремонтные работы начались и на улице 2-я Краснофлотская, 22. На этом участке располагается Красноярская городская детская поликлиника № 4.