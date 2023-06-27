Фото: пресс-служба КрУДор

В Красноярском крае отремонтируют 11 мостов до конца 2023 года. Работа идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дорог и». Об этом сообщает сайт администрации региона.

В Емельяновском районе на мосту через реку Щипишную на дороге Талое – Покровка – Медведа, специалисты ремонтируют опоры и балки пролётного строения. Подобные работы сейчас идут на мосту через протоку реки Урюп автодороги Дубинино – р.Урюп, на объекте через реку Рыбную маршрута Переясловка – Чуриново – Верхне-Уринский тракт в Рыбинском районе и на переправе через реку Аммалу на трассе Шадрино-Подсосное в Козульском районе. Помимо этого, ремонт идет на мостах через реку Телек на дороге Идринское – Большой Телек – Куреж в Идринском районе и через реку Тайну направления Сотниково – Арефьевка в Канском районе.

Два года нужно было для восстановления мост через реку Солгон в Ужурском районе. Он находится на 29-м км дороги Степной – Солгон. Специалисты укрепят береговые опоры, приведут в порядок деформационные швы, обновят покрытие проезжей части и проведут другие работы

Завершится капремонт на мостах через реку Бурлучек и ручей на 10-м и 12-м км автодороги Саяны – Кордово – Саяны в Курагинском районе.

В следующем сезоне будут сданы переправы через реку Канзыба на 51-м км автодороги Саяны в Курагинском районе и через реку Кумырка на 8-м км маршрута Большой Улуй – Новоникольск – Бобровка в Большеулуйском районе.

Еще пять мостов планируется сдать в 2024 году.