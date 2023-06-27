Бывший прокурор Норильска получил 20 лет за взятки

Хаваж-Бауди Гутаев. Фото: стопкадр из видео телеканала "Северный город"

26 июня Норильский суд Красноярского края вынес новый приговор в отношении экс-прокурора северного города Хаваж-бауди Гутаеву. Это уже его третье уголовное дело. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ по Сибирскому федеральному округу.

По совокупности преступлений суд назначил Гутаеву 20 лет колонии и штраф в размере 27 миллионов рублей. Установлено, что осенью 2018 года первый заместитель прокурора Норильска получил взятку в 100 тысяч рублей от предпринимателя за бездействие по нарушениям в области пожарной безопасности и запрета использовать здание. Гутаев получал деньги через своего брата.

Кроме того, в 2018-2019 годах Гутаев через своего брата получил взятку в 12 миллионов рублей от другого предпринимателя за покровительство его бизнеса.

Докки Гутаев, брат прокурора, за посредничество приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Он должен будет выплатить штраф в размере 15 миллионов рублей.

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34-летнего Гутаева признали виновным в получении взятки по предварительному сговору в особо крупном размере. Он получил незаконное вознаграждение от предпринимателя Муслима Умарова в размере 3,1 миллиона рублей за покровительство. (подробнее)