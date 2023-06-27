Фото: МВД по региону

В Красноярском крае незаконно вырубили лес на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по региону.

Полицейские смогли установить, что бизнесмен 1982 года рождения всего за 30 тысяч рублей договаривался с жителями Каратузского и Курагинского районов о передаче права на вырубку древесины, предназначенной для собственных нужд населения.

Злоумышленник начал незаконно рубить лес на выделенных участках, а спиленную древесину продавал по рыночной цене. Всего полицейскими выявлено 9 подобных фактов. Предприниматель незаконно вырубил порядка 450 стволов, среди них: береза, пихта, ель и другие. Общий объем заготовленной древесины составил более 1000 кубометров.

Заведено девять уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений»‎.