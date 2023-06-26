В Красноярске Роспотребнадзор ищет пострадавших от недобросовестной клининговой компании

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Красноярский Роспотребнадзор ищет пострадавших от клининговой компании, не выполняющей свои обязательства перед клиентами. Как сообщают в ведомстве, горожане жалуются на фирму, известную под разными именами: «YOLKA», «Y.o.lka Home», «Yolkahome», «y.o.lka».

С начала лета в Роспотребнадзор поступило несколько устных и письменных обращений на ИП Андреева Н.Д. Клиенты жалуются, что менеджеры по уборке окон, балконов и лоджий не приходили в назначенный день без объяснения причины, сроки регулярно переносили. Услуги многим не были оказаны, а компания не вернула деньги. Ущерб каждого, кто обратился – до 5000 рублей.

Всех, кто столкнулся с недобросовестным исполнением обязательств этой компанией просят обратиться в Роспотребнадзор. Сейчас специалисты составляют коллективный иск в суд.