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НовостиПроисшествия26 июня 2023 3:26

В Красноярском крае пьяная женщина повезла дочь за шоколадкой в магазин

Ребенок находился на заднем сидении
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

В Заозерном пьяная женщина повезла дочь за шоколадкой в магазин. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники ДПС отреагировали на нарушение правил проезда перекрестка улиц Кузьмина и Куликовская. Автомобиль «Шевроле» выехал на «красный» и был остановлен стражами порядка. Как оказалось, за рулем находилась пьяная 45-летняя женщина, которая перевозила на заднем сидении свою восьмилетнюю дочь. Мать пояснила полицейским, что она поехала с ребенком в магазин за шоколадкой.

В отношении женщины были составлены административные материалы за управление в состоянии опьянения, проезд на «красный», а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.