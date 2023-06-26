В Красноярском крае пьяная женщина повезла дочь за шоколадкой в магазин

Фото: МВД по краю

В Заозерном пьяная женщина повезла дочь за шоколадкой в магазин. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники ДПС отреагировали на нарушение правил проезда перекрестка улиц Кузьмина и Куликовская. Автомобиль «Шевроле» выехал на «красный» и был остановлен стражами порядка. Как оказалось, за рулем находилась пьяная 45-летняя женщина, которая перевозила на заднем сидении свою восьмилетнюю дочь. Мать пояснила полицейским, что она поехала с ребенком в магазин за шоколадкой.

В отношении женщины были составлены административные материалы за управление в состоянии опьянения, проезд на «красный», а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.