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НовостиОбщество25 июня 2023 10:27

В книге «Герои Отечества» будет вложена страница о подвигах жителей Красноярского края

Врио губернатора подписал книгу от имени всех жителей региона
Вячеслав КУИМОВ
Фото: Администрация Красноярска

Фото: Администрация Красноярска

В книге «Герои Отечества» будет вложена страница о подвигах жителей Красноярского края. Об этом сообщают Gornovosti.

25 июня на Центральной набережной города проходила Всероссийская патриотическая эстафета «Россия – страна Героев!». В честь этого события из Иркутска в краевую столицу передали народную книгу «Герои Отечества». В ней содержатся материалы о героической истории страны и о людях. Теперь в этом собрании вложены страницы о красноярцах.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал книгу от имени всех жителей региона.

Теперь книга отправилась в Новосибирск.