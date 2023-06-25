Фото: Администрация Красноярска

В книге «Герои Отечества» будет вложена страница о подвигах жителей Красноярского края. Об этом сообщают Gornovosti.

25 июня на Центральной набережной города проходила Всероссийская патриотическая эстафета «Россия – страна Героев!». В честь этого события из Иркутска в краевую столицу передали народную книгу «Герои Отечества». В ней содержатся материалы о героической истории страны и о людях. Теперь в этом собрании вложены страницы о красноярцах.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков подписал книгу от имени всех жителей региона.

Теперь книга отправилась в Новосибирск.