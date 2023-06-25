В Канске проводится рейд по нелегальным мигрантам

Фото: МВД по краю

В Канске полиция проводит рейд по нелегальным мигрантам. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

В течение четырех дней стражи порядка проверили около 80 человек из стран ближнего зарубежья. В основном они работают на лесоперерабатывающих предприятиях. Всего было выявлено 10 нарушений миграционного законодательства, три из них связаны с нарушением режима пребывания и правил въезда в страну. Остальные касались проблем, связанных с оформлением документов.

Два мигранта, 1994 и 1996 года рождения, ожидают выдворения за пределы Российской Федерации. Также они должны будут оплатить административные штрафы в размере двух и трех тысяч рублей.