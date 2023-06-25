Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска будут судить за кражу 145 тысяч рублей у своего друга. Об этом сообщает МВД по краю.

В полицию с заявлением обратился житель краевого центра. Мужчина рассказал, что у него из сумки украли крупную сумму денег, которую он получил за продажу машины. Под подозрение стражей порядка попал знакомый потерпевшего, приходивший к нему в гости. Оказалось, что злоумышленник увидел, как мужчина достал из своего кошелька деньги и положил их в поясную сумку. После этого сумку повесили на дверь в квартире.

Чуть позже они вместе вышли из дома. Потерпевший вызвал такси и уехал по своим делам, а его «друг» остался на улице, чтобы подождать свою девушку. Однако вместо этого он вернулся назад в квартиру, вытащил все деньги из сумки, а потом ушел. Украденные деньги он потратил на свои нужды.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Вору грозит до 6 лет тюрьмы.