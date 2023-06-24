В Красноярске внесли приговор экс-прокурору Березовского района и его брату

Фото: Мария ЛЕНЦ

23 июня Советский райсуд Красноярска вынес приговор бывшему прокурору Березовского района Бекхану Аслаханову, его брату – бывшему полицейскому, а также представителю ООО «Сибирская Венеция. Об этом сообщает генпрокуратура РФ.

В мае 2019 года экс-прокурор при посредничестве брата и представителя «Сибирской Венеции» получил взятку в размере 500 тысяч рублей от руководителя общества. В 2017 году Аслаханов приобрел устройство для подслушивания подчиненных.

Так, бывшего прокурора осудили на 10,5 лет колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 6 млн рублей, лишили права работать на госслужбе и власти на 6 лет, а также лишили чина «советник юстиций».

Его брату назначили наказание в виде 8 лет колонии со штрафом в 4 млн рублей. Он не права работать во власти в течение еще 3 лет, лишили его и звания «капитан полиции».

Представитель «Сибирской Венеции» осужден на 5 лет условно с испытательным сроком в 4 года.