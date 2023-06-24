В Красноярске дистанционные мошенники обманули бывшую сотрудницу Банка России на 14,3 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дистанционные мошенники на 14,3 миллиона рублей обманули бывшую сотрудницу Банка России. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В мае 74-летней красноярке позвонил мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу. Собеседник рассказал, что якобы какой-то мошенник из Москвы пытается оформить на нее кредит в 1,5 миллиона долларов. И чтобы он не получил доступ к деньгам, необходимо перебить заявку. Тогда пенсионерка сняла с пенсионного счета 590 тысяч и отправила их аферистам.

На этом мошенники не остановились. Ее попросили оформить еще два кредита и перевести деньги на «безопасные счета». Несмотря на вопросы сотрудников банка, женщина не рассказала о разговоре с «сотрудником ЦБ». И вслед за пенсионными накоплениями аферистам ушли еще 1,7 млн рублей.

На следующий день женщина уже сама решила помочь лжесотрудникам найти мошенника. Так, она отдала курьеру 4 миллиона рублей и 18,9 тысяч долларов. А затем и вовсе продала квартиру покупателю, которого ей нашли, за 6,6 миллионов рублей.

Она хотела продать и вторую квартиру, но этому уже помешали родственники, который убедили женщину, что с нее берут деньги мошенники.

Сама потерпевшая всю ситуацию прокомментировала так:

- Я сама раньше работала начальником отдела в Центральном банке 20 лет, имела дело с госбезопасностью. Решила, что должна помочь найти мошенников, поэтому никому ничего не рассказывала.