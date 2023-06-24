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НовостиПроисшествия24 июня 2023 5:35

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Подземные толчки чувствовались рано утром
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

24 июня в Саянском районе Красноярского края произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясение произошло в 7:15, эпицентр зафиксирован неподалеку от села Агинское. Магнитуда составила – 4,6, а интенсивность в эпицентре – 5,8.

Предоставлено Алтае-Саянским филиалом ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

Предоставлено Алтае-Саянским филиалом ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

Местные жители сообщают, что толчки чувствовались, но недолго. О повреждениях объектов инфраструктуры не сообщается.