В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6

Фото: Мария ЛЕНЦ

24 июня в Саянском районе Красноярского края произошло землетрясение. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясение произошло в 7:15, эпицентр зафиксирован неподалеку от села Агинское. Магнитуда составила – 4,6, а интенсивность в эпицентре – 5,8.

Предоставлено Алтае-Саянским филиалом ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»

Местные жители сообщают, что толчки чувствовались, но недолго. О повреждениях объектов инфраструктуры не сообщается.