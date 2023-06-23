В Красноярске найден вариант возрождения бывшего ДК КрасТЭЦ

22 июня на заседании комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию депутаты Красноярского городского Совета рассмотрели перспективы использования муниципального объекта недвижимости по адресу проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д.20 (бывший ДК КрасТЭЦ).

Здание ДК КрасТЭЦ закрыли в 2016 году, тогда его признали опасным и планировали его ремонт.

Средств на ремонт бывшего ДК не было, а в связи с тем, что здание находится в муниципальной собственности, администрация города была обязана включить его в план приватизации, если не использует сама. Для городских депутатов было очевидно, что знаковое для многих красноярцев здание должно быть вовлечено в сферу культуры, спорта или социальной защиты. Тем более, что в краевом центре есть хороший пример реконструкции подобного здания бывшего ДК Сибтяжмаш и превращения его в популярный молодёжный центр «Каменка».

В декабре 2018 года депутаты не допустили включения здания ДК КрасТЭЦ в план приватизации. Они были настроены сохранить здание в собственности города и, в случае принятия решения о сдаче его площадей в аренду, настаивали на размещении там социально значимых структур.

По итогам заседания в апреле 2023 года комиссия по бюджету, собственности и экономическому развитию рекомендовала администрации города Красноярска:

- провести экспертизу состояния здания бывшего ДК КрасТЭЦ, чтобы понять подлежит ли оно ремонту и реконструкции и определить стоимость таких работ;

- разработать и представить в постоянную комиссию концепцию использования здания бывшего ДК КрасТЭЦ с сохранением его функционального назначения в статусе социальной направленности после восстановления;

- провести работу, направленную на признание бывшего ДК КрасТЭЦ объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) с целью повторного рассмотрения вопроса о включении этого здания в перечень объектов, подлежащих восстановлению в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.

В мэрии тогда поддержали инициативы и поручения депутатов и в настоящее время уже проведён градостроительный анализ территории, на которой расположено здание бывшего ДК, и, что особо важно, в мэрии выработали предложения для дальнейшего использования знакового здания после его реконструкции.

В мэрии предлагают в здании бывшего ДК создать многопрофильный социально-культурный центр «Арт-кластер «Восток». На 1-м этаже смогут разместиться заведения дополнительного образования детей. Кроме того в арт-кластере можно организовать:

- выставочное пространство с иммерсивными и интерактивными элементами в экспозиции, VR- и AR-погружением;

- коворкинг-центр для молодёжи;

- аудитории для мастер-классов и лекций;

- киноконцертный зал-трансформер;

- библиотеку и медиа-центр.

«Мы, наконец, увидели реальный вариант использования этого здания. Администрация города проделала большую работу для решения этого непростого вопроса, - отметил на заседании постоянной комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию Красноярского городского Совета её председатель Павел Павелко. – В бывшем ДК КрасТЭЦ после реконструкции мы получим площади для размещения организаций дополнительного образования детей: кружков, секций – для культурной и общественной деятельности».

Председатель Красноярского городского Совета Наталия Фирюлина отметила рациональный подход администрации к решению непростого вопроса:

«Наконец принято очень правильное решение - провести инструментальное обследование здания, обеспечить его полноценной охраной, а затем приступить к проектированию ремонтных работ. Для реконструкции ДК КрасТЭЦ понадобятся финансовые средства. Надеюсь, что у города появится возможность войти с этим объектом в федеральную программу».

Фото предоставлено Красноярским Горсоветом