В Красноярском крае дежурная по переезду предотвратила аварию с пассажирским поездом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнеингашском районе Красноярского края едва не произошла авария на железнодорожном переезде с серьезными последствиями. И только грамотные действия дежурной по переезду помогли этого избежать. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Через поселок Нижний Ингаш проходит федеральная трасса Р255 «Сибирь». Автомобильный трафик большой, в сторону Иркутска и обратно проезжает большое количество автотранспорта. И несколько раз автомобильная дорога пересекает Транссиб. На одном из переездов неожиданно остановился грузовой Sitrak. Заглох поперек обоих путей. Водитель несколько раз пытался завести – бесполезно.

В этот момент на пульт дежурного по переезду поступил сигнал: приближается пассажирский поезд №605 Карабула – Красноярск. Представьте ситуацию! Решение нужно принимать за секунду. Ольга Левданская включили заградительный сигнал для машиниста и по рации обрисовала ему ситуацию. Затем железнодорожница привлекла внимание водителей других большегрузов. Подцепив тросами заглохший Sitrak, они вовремя стянули его с путей.

Руководство КрасЖД поощрит свою сотрудницу за профессионализм. Однако есть вопрос к властям и автодорожным службам: состояние федеральной трассы на этом участке – от краевого центра до границ с Иркутской областью – оставляет желать лучшего. И «слабым» звеном являются как раз переезды – виадуки как жд-линиями будут безопаснее (как у соседей). Не пора ли поднимать этот вопрос?