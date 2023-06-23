Назаровскую городскую больницу объединят с двумя районными Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Назарово объединять три крупные больницы – городскую и две районных, а также добавят к ним городскую станцию скорой помощи и Степновскую участковую больницу. Такое решение приняли большинством голосов депутаты Законодательного Собрания края на сессии, которая прошла накануне 22 июня. Мотивация такого решения: городские и сельские пациенты получат равные условия при получении медицинских услуг.

В результате получится новое реорганизованное учреждение на 537 тысяч посещений в год. Общий коечный фонд составит 387 коек. Будут созданы дополнительные подразделения: хирургическое, травматологии и ортопедии, паллиативной медицинской помощи, центр амбулаторной онкологической помощи. Также будет облегчены организационные моменты: логистика, снабжение, выезды узких специалистов.