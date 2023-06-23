Водителей из Красноярска и Дивногорска проверят на соблюдение правил

Фото: ГИБДД по краю

24 и 25 июня инспекторы ДПС проведут рейд «Скрытый патруль» на территории Красноярска и Дивногорска. Об этом сообщает ГИБДД по краю.

Автоинспекторы будут искать водителей, которые на загородных трассах выезжают на «встречку». В ГИБДД отмечают, что только в 2023 году было зафиксировано более 300 подобных нарушений. Из-за таких необдуманных маневров произошло четыре ДТП, один человек погиб.

На выездах из города особое внимание будут уделять правилам перевозки детей.

Помимо этого, в ночное время пройдут мероприятия «Нетрезвый водитель». Водителей проверят на состояние опьянения.