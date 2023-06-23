В Туве по вине пьяной матери погиб годовалый ребенок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве по вине пьяной матери погиб годовалый ребенок. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в региональном следкоме, который занимается расследованием уголовного дела по данному факту. Трагедия произошла в Дзун-Хемчикском районе на чабанской стоянке.

Вечером 20 июня около 23 часов 33-летняя хозяйка стоянки легла спать на одной кровати с ребенком. Была в состоянии алкогольного опьянения. Во сне повернулась, придавила собой малыша, он задохнулся в результате механической асфиксии. А когда утром проснулась и обнаружила бездыханное тело, пришлось вызвать полицию.

Следователи разберутся в причинах, которые привели к трагедии. И дадут оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.